По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь со снегом, днем +2 градуса, ночью до -2 градусов. В Атырау дождь, днем столюбик термометра поднимется до 15 градусов тепла, ночью +2. В Актобе осадков не ожидается, днем 6 градусов выше нуля, ночью -2. В Актау днем 16 градусов выше нуля, ночью +6.