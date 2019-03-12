97 рожениц и 78 детей из-за задымления пришлось экстренно эвакуировать. В подвале 4-этажного здания областного перинатального центра загорелись матрацы. Общая площадь возгорания составила всего 5 квадратных метров. - Дым стал стремительно подниматься на верхние этажи. В связи с чем спасателям пришлось эвакуировать экстренно переводить рожениц и новорожденных в другой блок роддома. Эвакуировано было также 316 сотрудников больницы, - сообщили в пресс службе ДЧС Актюбинской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.