Алтай Аншыбаев находился под стражей с 17 мая 2018 года, его обвинили в коррупционных правонарушениях при проведении госзакупок, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  По данным департамента полиции Актюбинской области, допущенные нарушения были обнаружены управлением собственной безопасности. Затем дело было передано в антикоррупционную службу. Сегодня по этому делу вынесли приговор. Алтая Аншыбаева обвинили в совершении преступления, предусмотренного п.1,2 ч.3 ст.189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Суд установил, что Аншыбаев, будучи заместителем начальника ДВД Актюбинской области, неоднократно с июня 2016 года по декабрь 2017 года путем присвоения и растраты в группе лиц по предварительному сговору совершил хищение вверенных ему бюджетных средств в крупном размере, а именно 12 млн 848 тысяч тенге, выделенных на проведение строительно-монтажных работ пяти объектов ДВД. 6 млн тенге он присвоил себе. Его задержали в мае 2018 года.  В ходе досудебного расследования директор ТОО «МБ Лашин» возместил ущерб в размере  6848900 тенге, защитник – брат Аншыбаева возместил еще 500 тысяч тенге. Непогашенная часть ущерба составила 5,5 млн тенге. Суд признал Алтая Аншыбаева виновным в совершении уголовного правонарушения, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, лишением специального звания полковника полиции. Суд постановил взыскать с подсудимого сумму причиненного ущерба в размере 5,5 млн тенге. Отметим, что во время вынесения приговора в зал пригласили сотрудников департамента полиции. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Азамат АКЫЛ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.