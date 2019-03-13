- Мелко нарезать 2 редиски, добавить по 1 ст.л. сметаны и творога и 2 ст.л. рубленого укропа. Нанести на 15 минут.
- Приготовить смесь: 1 ст.л. желатина разводим в полстакана молока, добавляем 1 ст.л. касторового масла и немного муки для густоты. Наносим эту смесь на капустный лист и прикладываем к телу на 20 минут.
- 4 ст.л. сваренной на молоке овсяной каши, добавляем 1 ст. л. слив. масла, 1 ст.л. меда, 2 ст.л. измельченной петрушки. Наносим на шею и декольте и смываем через полчаса.
- По 1 ст.л. сухих дрожжей и картофельного крахмала. Разводим в 4ст.л. жидких сливок, добавляем 2 ст.л. мелко нарезанной и отжатой мякоти огурца. Смесь нанести на лист салата и приложить к шее на 20 минут.
- Картофель 1 шт. сварить и размять вилкой, добавить 1 ст.л. глицерина, 3 ст.л. кефира и 2 ст.л. измельченного шпината. Нанести на 20 минут.
- 4 ст. л. вареной и размятой в пюре тыквы, 1 желток, 2 ст.л. измельченного в блендере сельдерея, 2 ст.л. измельченного в блендере лимона с кожурой. Время воздействия 20 минут.
- Полбанана размять вилкой. Добавить взбитый белок, 1 ст.л. льняного масла, 2 ст.л. измельченной руккола. Смываем через 25 минут.
Вам может быть интересно
Какой будет погода на западе Казахстана 9 февраля
В некоторых регионах ожидается дождь.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.