Мелко нарезать 2 редиски, добавить по 1 ст.л. сметаны и творога и 2 ст.л. рубленого укропа. Нанести на 15 минут. Приготовить смесь: 1 ст.л. желатина разводим в полстакана молока, добавляем 1 ст.л. касторового масла и немного муки для густоты. Наносим эту смесь на капустный лист и прикладываем к телу на 20 минут. 4 ст.л. сваренной на молоке овсяной каши, добавляем 1 ст. л. слив. масла, 1 ст.л. меда, 2 ст.л. измельченной петрушки. Наносим на шею и декольте и смываем через полчаса. По 1 ст.л. сухих дрожжей и картофельного крахмала. Разводим в 4ст.л. жидких сливок, добавляем 2 ст.л. мелко нарезанной и отжатой мякоти огурца. Смесь нанести на лист салата и приложить к шее на 20 минут. Картофель 1 шт. сварить и размять вилкой, добавить 1 ст.л. глицерина, 3 ст.л. кефира и 2 ст.л. измельченного шпината. Нанести на 20 минут. 4 ст. л. вареной и размятой в пюре тыквы, 1 желток, 2 ст.л. измельченного в блендере сельдерея, 2 ст.л. измельченного в блендере лимона с кожурой. Время воздействия 20 минут. Полбанана размять вилкой. Добавить взбитый белок, 1 ст.л. льняного масла, 2 ст.л. измельченной руккола. Смываем через 25 минут.

Не забывайте, ухаживать за этой областью, также, как и за лицом, делая маски не реже 2 раз в неделю. Периодически меняйте маски по составу, чтобы не было эффекта привыкания кожи. Предлагаем лучшие рецепты, из простых компонентов, которые, наверняка есть дома у каждой из нас.После 1 - 2 месяцев ухода, кожа станет гладкой, упругой, морщинки исчезнут и вы снова сможете надеть свое любимое декольте. Только не переставайте заботиться о себе и своей красоте.