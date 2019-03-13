Мы всегда ухаживаем за кожей лица, а про шею и грудь как то не думаем. Но однажды надевая любимое платье с глубоким вырезом понимаем, что кожа изменилась. И это сразу добавляет возраст. Не забывайте, ухаживать за этой областью, также, как и за лицом, делая маски не реже 2 раз в неделю. Периодически меняйте маски по составу, чтобы не было эффекта привыкания кожи. Предлагаем лучшие рецепты, из простых компонентов, которые, наверняка есть дома у каждой из нас.
  1. Мелко нарезать 2 редиски, добавить по 1 ст.л. сметаны и творога и 2 ст.л. рубленого укропа. Нанести на 15 минут.
  2. Приготовить смесь: 1 ст.л. желатина разводим в полстакана молока, добавляем 1 ст.л. касторового масла и немного муки для густоты. Наносим эту смесь на капустный лист и прикладываем к телу на 20 минут.
  3. 4 ст.л. сваренной на молоке овсяной каши, добавляем 1 ст. л. слив. масла, 1 ст.л. меда, 2 ст.л. измельченной петрушки. Наносим на шею и декольте и смываем через полчаса.
  4. По 1 ст.л. сухих дрожжей и картофельного крахмала. Разводим в 4ст.л. жидких сливок, добавляем 2 ст.л. мелко нарезанной и отжатой мякоти огурца. Смесь нанести на лист салата и приложить к шее на 20 минут.
  5. Картофель 1 шт. сварить и размять вилкой, добавить 1 ст.л. глицерина, 3 ст.л. кефира и 2 ст.л. измельченного шпината. Нанести на 20 минут.
  6. 4 ст. л. вареной и размятой в пюре тыквы, 1 желток, 2 ст.л. измельченного в блендере сельдерея, 2 ст.л. измельченного в блендере лимона с кожурой. Время воздействия 20 минут.
  7. Полбанана размять вилкой. Добавить взбитый белок, 1 ст.л. льняного масла, 2 ст.л. измельченной руккола. Смываем через 25 минут.
После 1 - 2 месяцев ухода, кожа станет гладкой, упругой, морщинки исчезнут и вы снова сможете надеть свое любимое декольте. Только не переставайте заботиться о себе и своей красоте.  