Фото пресс-службы премьер-министра РК Первые руководители социального блока Правительства РК во главе с заместителем премьер-министра РК Гульшарой Абдыкаликовой прибыли в Атыраускую область. Члены кабмина рассказали жителям региона о новых социальных мерах, инициированных Президентом Казахстана, сообщала пресс-служба премьер-министра РК. В Атыраускую область вместе с вице-премьером приехали министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев, министр образования и науки Куляш Шамшидинова, а также министр здравоохранения Елжан Биртанов. Они рассказали о работе по повышению доходов населения, поддержке малообеспеченных граждан, многодетных семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. В Атырау в доме культуры имени Курмангазы Гульшара Абдыкаликова и министры провели встречу с горожанами. Вице-премьер рассказала о новых социальных мерах Президента "Әлеуметтік қамқорлық", которые направлены на улучшение качества жизни казахстанцев. Куляш Шамшидинова и Елжан Биртанов также провели личный приём в Махамбетском, Жылыойском и Исатайской районах области. Они встретились с врачами и учителями, посетили объекты здравоохранения и образования. Гульшара Абдыкаликова ознакомилась с ходом строительства жилого комплекса для работников социальной сферы. Первый блок из 72 квартир планируют ввести в эксплуатацию до конца марта. В июле строительство жилого комплекса завершат полностью. Вице-премьер также посетила Дом студентов, где встретилась с молодыми людьми из малообеспеченных семей, и проверила работу центра занятости и центра обслуживания населения. Представители кабмина провели совещание с акимами районов Атырауской области, руководителями предприятий и профсоюзных организаций, обсудили вопросы своевременной выплаты зарплат, модернизации производств, обеспечения безопасных условий труда. Особое внимание уделили социальной ответственности работодателей, особенно – в отношении социально уязвимых категорий работников. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.