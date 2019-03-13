По утрам, когда нет времени на прическу, я расчесываю волосы и собираю в высокий хвост на макушке.Вокруг резинки слегка брызгаю лаком для волос средней фиксации и занимаюсь своими делами. Пока позавтракаю, пока нанесу макияж. Перед самым выходом распускаю хвост и получаю объемную прическу. Остается сделать любимый пробор и укладка готова. Хорошего дня!