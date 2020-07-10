Сейчас сотрудники субподрядной организации демонтируют строения. Один из домов насчитывает четыре подъезда, другой два. Во многих квартирах не было элементарных удобств – воды и туалетов. - Один из домов щитовой, его снести можно без проблем. Второе строение обложено кирпичом. Здесь придется потрудиться. Все стройматериалы можно использовать. Нам на разбор двух домов хватит месяца, - сказал один из рабочих. В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог отметили, что в районе СОШ №31 планируется снести практически целый квартал. - Сейчас идет снос домов по адресам: улица Айталиева, 12 и Молодежная, 1. Жильцы переселены застройщиком. ТОО "Болашак-Т" предоставило людям квартиры по адресу: Политехническая, 1. В дальнейшем планируется снести дома по улице Айталиева, 13, 14, 15, 17 и Актюбинская, 100. Однако в некоторых их этих домов не оформлен земельный участок. Есть квартиры, которые до сих пор не приватизированы, - сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Уральска Аслан Даубаев. Стоит отметить, что в 2019 году в Уральске было снесено 6 аварийных домов по улице Ескалиева, 151, 153, Ружейникова, 14, проспект Евразия, 244, 246, 246/1. В данный момент ведется строительство трех домов. С начала реализации программы «Ветхое жилье» по методу ГЧП в областном центре было снесено 17 аварийных домов, где проживали 179 семей. На их месте уже построено и сдано в эксплуатацию 6 многоэтажных домов. 84 семьи стали новоселами.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.