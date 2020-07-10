Как рассказал директор палаты предпринимателей филиала ЗКО Багдаулет Ибраимов, со стороны палаты предпринимателей ЗКО было направлено письмо-обращение местным предпринимателям с просьбой помочь сфере здравоохранения. - Инициативу проявила компания "RT Alliance". Они предоставили девять кислородных концентраторов, четыре из них будут переданы в Областную инфекционную больницу и остальные пять - в Областную многопрофильную больницу. Данная работа будет продолжаться. Хотелось бы сказать спасибо, что откликнулись в этот непростой период, оказали поддержку, - отметил Багдаулет Ибраимов. - Сейчас у малого и среднего бизнеса бизнеса тоже наступили тяжелые времена из-за пандемии. Несмотря на это, бизнес идет нам на встречу. Главный внештатный инфекционист ЗКО Бибигуль Айтбаева говорит, что в настоящее время в инфекционной больнице находятся 139 заболевших ковидом. - В реанимационном отделении находится шесть человек, один пациент под аппаратом искусственной вентиляции легких, в палате интенсивной терапии тоже находится шесть человек. Больные, к сожалению, поступают каждый день, много тех, кто в тяжелом состоянии, потому что они дома занимаются самолечением. Хотела обратиться ко всем и сказать, что при первых признаках заболевания обращайтесь к врачам. Нужно начинать своевременно лечение, - сказала главный внештатный инфекционист ЗКО. После чего Бибигуль Айтбаева отметила, что потребность в кислородных концентраторах есть, так как планируется расширять палаты интенсивной терапии. - Хочу поблагодарить спонсоров "RT Alliance", которые нам в помощь дали аппараты, - сказала Бибигуль Айтбаева. Администратор компании "RT Alliance" Ирина Истилеева отметила, что их компания не смогла остаться в стороне и решила помочь заболевшим горожанам. - Мы не смогли остаться в стороне при ежедневном увеличении количества заболевших в ЗКО. В современном обществе роль бизнеса не ограничивается лишь созданием рабочих мест, материальными ценностями. Чем цивилизованнее бизнес, тем значительнее его роль в социальной жизни города или региона, да и страны в целом. Мы видим, что люди помогают друг другу, врачам, больницам и поэтому мы поддерживаем эту инициативу и передаем оборудование в дар медицинским учреждениям, - пояснила Ирина Истилеева.Бибигуль Айтбаева Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.