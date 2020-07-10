Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в настоящее время в городе не хватает некоторых медикаментов, местные жители воспользовались повышенным спросом лекарств, предназначенных для лечения больных от острых респираторных вирусных заболеваний, и стали продавать их по завышенным ценам. Таким образом, полицейские пресекли пять фактов незаконной продажи лекарственных препаратов. - Двое местных жителей незаконно реализовывали цефтриаксон и новокаин по завышенным ценам. Всего было изъято по 380 ампул каждого из препаратов. Также выявлен случай, когда житель Уральска незаконно продавал цефтриаксон через объявления в интернет-ресурсах, - пояснили в ведомстве. Также сотрудниками ДП ЗКО были выявлены четыре аптеки, которые продавали по завышенным ценам медицинские препараты. Всего было изъято 425 упаковок лекарств и препаратов семи наименований и медицинские маски в количестве 2400 штук. По всем выявленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.