Руководитель автотранспортного предприятия Александр Баклан говорит, что сфера пассажироперевозок находится в крайне тяжелом положении. В марте на линию выходило порядка 50% автобусов, с 1 апреля две недели общественный транспорт не работал совсем. - Мы уже давно говорили об убыточности работы. Думали, приостановить работу. Но карантин нас действительно подкосил. Люди работают на износ. Выручки хватает только на топливо. Вся надежда на субсидии, - говорит директор ТОО «Уральсктехсервис». Водитель пассажирского автобуса Тарих Габбасов отметил, что работает на предприятии уже 22 года. И еще в советские времена эта сфера не приносила прибыли. - Стоимость проезда должна быть 200 тенге. Предприятия многие сейчас не работают. Людей на маршруте очень мало. Пассажиры выезжают только в случае необходимости, - отметил мужчина. Государство пытается помочь пассажироперевозчикам. Убыточные маршруты субсидируются за счет местного бюджета. Но этих средств явно недостаточно. - Было выделено около 300 млн тенге субсидий. Это составляет порядка 20% от потребности. Ждем сессии городского маслихата. Надеемся на выделение дополнительных средств, - сообщил председатель ассоциации перевозчиков Нурлан Беккайыр. На сессии гормаслихата, которая прошла в онлайн-режиме, было одобрено решение о выделении дополнительных 70 млн тенге предприятиям-пассажироперевозчикам.