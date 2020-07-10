Медицинские препараты мужчина продавал в несколько раз дороже фактической стоимости, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Житель Атырау из дома продавал дефицитные лекарства (видео) Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, за незаконную продажу лекарственных препаратов по завышенной цене на дому задержан 26-летний житель города Атырау. При проверке у него дома были обнаружены и изъяты такие лекарственные препараты, как ингавирин, дексаметазон виал, азитромицин, дексаметазон, лидокаин буфус, метронидозол. Эти медицинские препараты он продавал по ценам, в несколько раз превышающим рыночные. Кроме того, в этот же день при проведении оперативных розыскных мероприятий в квартире одного из домов в микрорайоне Авангард был задержан 35-летний мужчина, который занимался продажей медицинских масок по завышенной цене. – В ходе осмотра в его квартире полицейские обнаружили и изъяли свыше 43 тысяч медицинских масок. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным и контролирующим органам разобраться с необоснованным повышением цен на лекарства в период пандемии. Все незаконно реализуемые медицинские препараты и средства защиты у задержанных были изъяты. Проводятся проверки, - прокомментировал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев. Напомним, что ранее, 6 июля в одном из косметологических салонов города Атырау полицейскими были обнаружены медицинские препараты, предназначенные для лечения респираторных вирусных заболеваний. Работа по выявлению незаконных торговцев медицинскими препаратами и лекарственными средствами продолжается. YcmAqUmvyWI Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ  