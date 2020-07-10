Иллюстративное фото из архива "МГ" Полицейские Ильяс Майман и Алмаз Тастанов в составе экипажа батальона патрульной полиции УП Актобе дежурили в районе Курмыш в старой части города. В это время к ним обратились охранники предприятия и сообщили, что видели убегающего молодого человека в черной одежде, с маской на лице и спортивной сумкой наперевес. Охранники заподозрили, что это вор. - Полицейские тут же связались по рации с сослуживцами, экипажи перекрыли квадрат трех ближайших улиц, стали проверять машины, пешеходов, искать очевидцев. В это время из ЦОУ поступило сообщение: сработала сигнализация в магазине "Жагалай" в этом районе. Примерно через пару часов вора нашли. В одном из дворов внимание Алмаза Тастанова привлёк парнишка в черной одежде с сумкой в руках. Увидев полицейских, он бросился бежать. Те побежали за ним, и почти настигли его. В этот момент беглец на ходу стал вытаскивать из сумки деньги и швырять ими в строну полицейских. На требование стоять, парень не реагировал. Ильясу Майману удалось догнать его, и повалить на землю. Вора задержали. Оказалось, что он взломал банкомат, который находился в магазине, - рассказали в департаменте полиции Актюбинской области. Подъехавшим полицейским пришлось по улице собирать деньги, украденная сумма – 555 тысяч 400 тенге. Задержанный сознался в краже, начато досудебное расследование. oBMLC9U-hic Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.