Фото из архива "МГ" Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что ситуация в стране должна улучшиться в течение двух недель. – В противном случае возникнет вопрос об умении работать нынешнего состава правительства. Никто не слушал мнение главного санитарного врача. Не хватило профессиональных навыков и организованной работы. Теперь мы получаем гуманитарную помощь и благодарим иностранных экспертов за советы, - отметил Касым-Жомарт Токаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.