Трагедия произошла в поселке Бударино Акжайыкского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал заместитель начальника ДЧС ЗКО Акылбек Ахметжанов, с начала года на территории области произошло 10 случаев гибели людей на водоемах. В необорудованных и запрещенных для купания местах утонули 10 человек, шестеро из которых - дети. Спасти удалось двух человек.
Так, 29 февраля в 9.10 в поселке Деркул на реке Чаган во время рыбалки провалился под лед и утонул 60-летний мужчина. 5 июня в 19.50 в Теректинском районе утонул 25-летний мужчина, который купался в запрещённом месте и распивал спиртные напитки с друзьями.
10 июня в 21.00 в поселке Бударино Акжайыкского района в Бударинском канале утонула 10-летняя девочка, которая делала селфи на берегу и по неосторожности упала в воду. Труп ребенка извлекли из воды местные жители.
19 июня в 19.40 из реки Деркул в поселке Селекционное в районе висячего моста очевидцы вытащили из воды труп 13-летнего подростка.
4 июля в 20.00 в реке Чаган в районе монумента «Этих дней не смолкнет слава» спасатели извлекли из воды труп 17-летнего подростка
, который несколькими часами ранее утонул во время купания в необорудованном месте.
4 июля в 19.30 в Уральске в районе Стелы утонул 36-летний мужчина. Он купался в запрещенном месте и распивал с друзьями алкогольные напитки.
6 июля в 21.00 в поселке Рыбцех в реке Чаган родственники обнаружили и вытащили из воды труп 6-летнего ребенка
, который утонул во время купания. У водоёма он находился вместе с родственниками.
Еще одна трагедия произошла 6 июля в 22.00 в поселке Желаево, где в шести метрах от берега местные жители вытащили из воды труп 16-летнего подростка
, который также купался в запрещенном месте.
7 июля с 18.20 в поселке Серебряково в Кушумском канале спасатели искали 11-летнюю девочку, которая в 18.00 утонула
при неизвестных обстоятельствах. В 21.00 утонувшую нашли местные жители.
7 июля в 22.00 в селе Подстепное Теректинского района в реке утонул 31-летний мужчина, который купался вместе с друзьями и распивал спиртные напитки. Тело мужчины обнаружили на утро следующего дня.
- За аналогичный период прошлого года в водоемах области утонули 15 человек, двое из которых - дети. Основные причины гибели людей на водоемах - это отсутствие контроля за детьми и купание в состоянии алкогольного опьянения. ДЧС ЗКО призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. Нельзя купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, нырять в непроверенных и необорудованных местах, заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва, оставлять купающихся детей без присмотра, - отметил Акылбек Ахметжанов.
