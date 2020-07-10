Иллюстративное фото из архива "МГ" - 1 сентября начинается новый учебный год. У меня есть сомнения в готовности министерства к этому событию. Как будут учиться дети – очно или дистанционно? Какова готовность учителей к новому учебному году? – спросил глава государства. По словам президента, переход на дистанционное обучение показал, что существуют серьёзные проблемы, касающиеся качества интернета и инфраструктуры. - Более 20% учителей не смогли эффективно вести дистанционное обучение из-за отсутствия полноценного интернета и компьютера дома. Только 40% из 400 тысяч компьютеров, находящихся на балансе школ, работали. Это результат работы акиматов и Министерства образования. Акиматам необходимо срочно подготовиться к новому учебному году, обеспечить школы и отдельные нуждающиеся семьи необходимой техникой, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Ранее министр образования Асхат Аймагамбетов говорил, что точного плана на начало учебного года пока нет – ведомство рассматривает разные варианты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.