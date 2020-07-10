Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе РК, 3 июля Курмангазинским районным судом Атырауской области осужден заместитель акима Курмангазинского района области Тажибаев. Суд приговорил его к штрафу в размере 2 млн 750 тысяч тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Тажибаев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве. - Так, Тажибаев подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате чего причинен вред одному из производственных кооперативов на сумму 500 тысяч тенге. Вместе с тем Тажибаев лично участвовал в управлении ТОО и ИП, зарегистрированных на родственников, с предоставлением им преимуществ. Кроме того, Тажибаев обманным путем завладел денежными средствами учредителя ТОО в размере 150 тысяч тенге под предлогом проведения мероприятия, приуроченного ко Дню рыбака, - сообщили в антикоррупционной службе РК. Также под предлогом оказания финансовой помощи для приобретения защитных медицинских масок для малоимущих граждан района Тажибаев обманным путем завладел денежными средствами предпринимателей на общую сумму 125 тысяч тенге, которые в дальнейшем потратил на свои нужды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.