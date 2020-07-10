Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование из-за возникших трудностей в борьбе с коронавирусом, передает Tengrinews.kz. Президент РК поручил уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" Иллюстративное фото с сайта kapital.kz — Нужно провести расследование, всех виновных в возникших трудностях привлечь к ответственности. Руководителей ФОМС (Фонд социального медицинского страхования. — Прим.) и «СК-Фармация» уволить, или есть необходимость провести следствие, — цитирует пресс-служба Акорды Токаева. Напомним, 13 июля в Казахстане объявлен днем общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.