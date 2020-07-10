Скриншот с видео Жителей Атырау возмутил речной трамвайчик, который работает, и прокатиться на нем по Уралу приглашают всех желающих. На видео, которое редакции предоставили очевидцы, снято, как люди толпятся на палубе, не соблюдая дистанции. - Главное, такой вид общественного транспорта, как автобусы - это, по мнению наших властей, рассадники вирусов, а трамваи - нет? - возмущается горожанка Майя Адилова. Мы попросили прокомментировать видео департамент полиции, но пока ответа не получили. Между тем ранее на брифинге аким Аырауской области Махамбет Досмухамбетов сообщил, что пока общественный транспорт пускать нельзя: слишком большой прирост зараженных КВИ. sFfxujfNy-U Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.