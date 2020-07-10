Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным телеграм-канала МВК по нераспространению COVID-19, из 1726 человек у 790 болезнь протекает с симптомами, у 936 - без симптомов. В ЗКО, по данным на 9 июля, зарегистрировано 99 заболевших. Таким образом, в области количество заболевших COVID-19 составляет 3699. Всего в Казахстане за время пандемии зарегистрировано 54 747 заболевших. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.