По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 9 июля в дежурную часть БПП УП г.Актобе поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. - Следственно-оперативная группа немедленно выехала на место ДТП. Выяснилось, что водитель маршрутного автобуса №10, марки «ПАЗ 3254», двигаясь по пр. Нокина, со стороны ул. М. Маметовой, на пересечении ул. Акимжанова, нарушив п.п. 10.1 ПДД РК, при возникновении препятствия или опасности не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства или безопасного объезда препятствия, допустил столкновение с Toyota Land Cruiser 200. От удара автомашина столкнулась с Toyota Prado, затем изменив направление движения Toyota Land Cruiser 200 столкнулась с Honda Accord. После чего автомашина "Тойота Лендкрузер 200" столкнулась с ограждением. Также от удара Toyota Prado столкнулась с Renault Sandero. Все транспортные средства двигались в попутном направлении и находились в состоянии покоя перед светофорным объектом, - рассказали в пресс-службе ДП. Как сообщили в полиции, в результате ДТП водитель автобуса и два его пассажира обратились за медицинской помощью. После медицинского осмотра и оказания помощи оба пассажира были отпущены домой. По предварительным данным, водитель автобуса на момент ДТП находился в состоянии «ишимического инсульта». - В настоящее время данный факт устанавливается путем диагностики в инсультном отделении БСМП. Просим водителей быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения, - отметили в полиции.