Сегодня в областном Казахском драматическом театре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню строителей.

На праздничное собрание приехали представители из разных строительных организаций. Аким области Нурлан Ногаев вручил грамоты и почетные знаки лучшим в этой сфере.

- Сегодня в профессиональный праздник День строителя мне присвоили звание "Почетный строитель Казахстана", – рассказывает руководитель отдела мониторинга жилищного строительства областного управления строительства Наталья ШАТАЛОВА. – Хочется выразить благодарность, прежде всего, своему руководителю, который оценил мой скромный труд. В сфере строительства я работаю давно, веду с самого начала программу жилищного строительства. Работу свою очень люблю. В этом году будут возводиться пять домов по 90 квартир для молодых семей - один дом в Аксае и четыре в Уральске. Высокими темпами идет строительство жилья для очередников. В этом году введены в эксплуатацию три 75 - квартирных жилых дома в Уральске и один в Аксае. Также ведется строительство на селе. Строительство не стоит на месте, город растет и расширяется. Хочу пожелать своим коллегам здоровья и семейного тепла.

По итогам первого полугодия текущего года в рамках реализации программы «Доступное жилье - 2020» в области за счет всех источников финансирования был обеспечен ввод 110,1 тыс.кв. метров жилья.

После торжественного собрания на площади им. Абая состоялся праздничный концерт.