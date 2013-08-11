Фото Today.Kz Фото Today.Kz В Казахстане завершилась работа республиканской конкурсной комиссии по присуждению образовательных грантов. По информации национального центра тестирования, в 2013 году обладателями образовательных грантов стали 30758 человек, из них на казахское отделение - 21064, на русское отделение – 9694 человека, сообщает корреспондент Today.Kz. Средний конкурс на место составил 2,23 человека. Наибольший конкурс (соотношение 1 человека на 1 одно место образовательного гранта) отмечен на следующих специальностях: - 5В020700 «Переводческое дело» - 65,75 человек на место (русское отделение); - 5В010400 «Начальная военная подготовка» - 28,5 человек на место (казахское отделение); - 5В011300 «Биология» - 17,28 человек на место (казахское отделение); - 5В020200 «Международные отношения» - 16,4 человек на место (русское отделение); - 5В011600 «География» - 14,48 человек на место (казахское отделение). Список обладателей грантов будет опубликован в понедельник в официальной прессе. В настоящее время список доступен в интернете для скачивания по ссылке.