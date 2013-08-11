фото с сайта nazarbaev.kz фото с сайта nazarbaev.kz Президент Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с первыми в истории независимого Казахстана выборами глав местных органов власти, сообщает Today.kz, со ссылкой на официальный сайт президента. "Я поздравляю всех вас с важным общественно-политическим событием в жизни страны! С 5 по 9 августа 2013 года успешно прошли первые в истории независимого Казахстана выборы глав местных органов власти. На альтернативной основе маслихаты избрали акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа. Это более 91% всех акимов страны", - говорится в обращение президента. Глава государства отметил, что прошедшие выборы стали важным достижением молодой казахстанской демократии. "Если раньше акимы назначались, то сегодня они были впервые избраны. И это осознанно и ответственно сделали на законном основании представители населения – депутаты маслихатов, которым казахстанские избиратели оказали высокое доверие действовать от их имени", - добавил президент.