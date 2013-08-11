фото с сайта vesti.kz фото с сайта vesti.kz В 2012-1013 году в Казахстан незаконно ввезли автомобилей на 1,3 миллиарда тенге, сообщает Today.kz, со ссылкой на пресс-службу Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК. В ведомстве отметили что незаконный ввоз в страну транспортных средств значительно вырос. Если за весь 2012 год таможенными органами по фактам незаконного ввоза автомашин возбуждено 104 уголовных дела, то уже за 6 месяцев текущего года по аналогичным фактам возбуждено 144 уголовных дела. Согласно статистическим данным и практики расследования преступлений, общее количество автомашин по уголовным делам за период 2012-2013 годы составило 323 единицы, в том числе, из Беларуси – 118, Монголии – 55, стран Прибалтики – 46, России – 29, Кыргызстана – 14, стран Европы – 12 и других стран – 49. Общая стоимость автомашин, ввезенных незаконным путем, составила 1,3 миллиарда тенге. Кроме того, по фактам незаконной транспортировки, пользования или невывоза за пределы таможенной территории Таможенного союза временно ввезенных иностранных транспортных средств составлен 701 административный протокол по 691 автомашине, основное количество которых было ввезено из Кыргызстана – 659, стран Европы – 16 и Монголии – 15