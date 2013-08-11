фото с сайта vk.com фото с сайта vk.com В Астане открылся центр оценки достоверности информации, в котором все желающие смогут проверить друг друга на детекторе лжи, сообщает Today.kz, со ссылкой на официальный сайт Астаны. Центр оснащен последними моделями полиграфов. Основные клиенты центра как юридические, так и физические лица, а также государственные структуры. «Наш центр оказывает такие услуги, как подбор кадров, аттестация персонала, допустим, по скринингу, проверка этих людей, с какими целями идет человек на работу: с корыстными или человек хочет работать, ему нужна работа. Обучение полиграфологов, соответственно. Также продажа самих полиграфов, полностью техническое сопровождение, гарантийное и постгарантийное обслуживание», рассказал Енлик Дуйсенгалиева, директор центра оценки достоверности информации. Центр оснащен мобильным и стационарным кабинетами. Во втором оборудованы видеокамеры. Одна камера фиксирует полностью рост человека, вторая – мимические движения. А специальное кресло обследования оснащено новейшими разработками. К нему присоединяются 7 датчиков, фиксирующие пульс, мимику и движения человека. Кроме того, в центре имеется и учебный класс, рассчитанный на 20 человек. Здесь можно не только обучаться, а также наблюдать за процессом тестирования. Все три кабинета связаны между собой техникой наблюдения.