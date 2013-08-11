Фото mysticspot.ru Фото mysticspot.ru Риму тоже угрожают террористы. Правоохранительные органы Италии принимают в столице чрезвычайные меры безопасности. Саперы даже обследуют канализационные люки. Внимание спецслужб сосредоточено вокруг посольств США, Великобритании, Испании и других стран Европейского союза. Министерство иностранных дел Италии уже высказало свою оценку происходящего. Дипломаты не считают, что угроза направлена напрямую против Италии. Но на предупреждение госдепартамента США об угрозе, которая продлится до конца августа, страна отреагировала оперативными мерами. Сами Соединенные Штаты закрыли 30 посольств и консульств на Ближнем Востоке и Африке. Буквально сегодня появилось сообщение о закрытии диппредставительства в Пакистане. Источник: Первый канал