Фото ria.ru Фото ria.ru Казахстанские ученые примут участие в строительстве коллайдера тяжелых ионов в подмосковной Дубне. Намерение участвовать в его создании, помимо нашей страны, выразили Украина, Болгария, Германия и Беларусь. Запуск коллайдера запланирован на 2017 год. Сейчас на связи с нашей студией один из разработчиков этого проекта, заместитель директора Института ядерной физики Насар Буркебаев. - Здравствуйте, расскажите, какое значение коллайдер имеет для нашей страны и вообще для науки в целом? - Проект полезен с точки зрения фундаментального исследования с целью изучения экстремальных свойств ядерной матери. Смысл ее практической значимости для казахстанской науки, техники, конкретно в области ядерной энергетики. На этом новом ускорителе планируется проводить эксперименты по возможности использования ускорительной техники для создания новых типов ядерных реакторов. Которые будут безопасны с одной стороны, с другой стороны ее можно использовать в утилизации радиоактивных отходов ядерных топлив. Источник: Первый канал