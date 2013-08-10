- Мы завершили строительство катера FC19, и сегодня спускаем его на воду, – рассказывает замначальника цеха Анатолий ЛАСУН. - Строительством катеров и кораблей завод занимается более двадцати лет. Катер, который сегодня спущен на воду, высокоскоростной и благодаря этому просто незаменим для нашей пограничной службы. Скорость и маневренность катера позволят вести эффективную борьбу с нарушителями и браконьерами.

Новый катер весит около 23 тонн. Максимальная скорость - около 48-50 узлов, экипаж должен состоять из 8 человек.

Учитывая хорошие технические характеристики катера FC19 , пограничная служба КНБ РК планирует заказывать такие катера и в будущем, - об этом сказал директор пограничной службы генерал-лейтенант Нурлан ДЖУЛАМАНОВ.

Это третий по счету быстроходный катер. За двадцать лет заводом было произведено 19 единиц катеров и кораблей. Как заявили кораблестроители, на заводе начато строительство быстроходного патрульного катера «Айбар», спуск которого запланирован на 2014 год. Также в перспективе предприятие планирует начать строительство многофункционального судна «Булан».