Напомним, 5-9 августа в Казахстане прошли выборы акимов на местах. В нашей области выбирали глав для 151 сельского округа и поселка. - Выборы прошли спокойно, к нам не поступало ни одной жалобы, - рассказал Абай ХАМЗИН. – Из 151 избранного акима, 139 - это мужчины, женщин -15. По национальной принадлежности: 98% акимов – казахи, 1- украинец и 2 – русских. Кроме того, 98% акимов – состоят в партии «Нур Отан», а два человека беспартийные. Как стало известно, свои места смогли сохранить 102 акима, действовавших в округах до выборов. - В двух округах Павлодарской области и одном сельском округе Мангистауской области победителей не оказалось, - рассказал сегодня на брифинге службы центральных коммуникаций председатель ЦИК РК Куандык ТУРГАНКУЛОВ. - Там кандидаты набрали равное количество голосов. Всего же в республике были избраны 2454 акима, и на 1747 округах остались прежние руководители. Итак, акимами стали: 627 педагогов, 501 специалист сельского хозяйства, 357 экономистов, 281 юрист и 271 других специальностей. Всего по республике в ЦИК поступило 42 обращения и заявлений, из них 18 обращений были разъяснительного характера. А вот что касается жалоб, то из них 14 относительно снятия кандидатов, предложенных акимами районов и городов. В трех заявлениях жители сел жаловались на акимов, которые не поддержали кандидатов, предложенных самими сельчанами.