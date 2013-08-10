Фото 24.kz Фото 24.kz Более 4000 объектов всего за 7 месяцев. Темпы строительства в Казахстане растут. Страна по-прежнему придерживается активной политики по строительству и модернизации. Главный город страны растет и развивается. И астанчане уже давно привыкли к тому, что в городе постоянно что-то строится. Правда, это только кажется, что здания не было и вдруг оно появилось. На самом деле, чтобы построить дом в среднем уходит 2 года. И в этом деле задействована целая команда специалистов. Каменщики, бетонщики, штукатурщики, маляры, сантехники. И это не полный перечень специалистов, без которых строительство просто невозможно. У каждого рабочего своя специализация. Вот и Каиргельды Жунусов 40 лет назад сделал выбор, о котором нисколько не жалеет. Закончил строительный техникум, а потом упорно прошел долгий путь от простого рабочего до заместителя директора в строительной компании. Каиргельды ЖУНУСОВ, строитель: - Я не из династии строителей. Но с малых лет работал на стройке. Так случилось, что полюбил эту работу. Мне нравится строить, доставлять людям радость. Очень опасная профессия, начиная с земельных работ, заканчивая всеми монтажными. Этот труд не только опасен, но и ответственен. Однако профессиональных строителей можно пересчитать по пальцам. Сегодня в основном на стройках трудится приезжая молодежь. Работа не легкая, без выходных. Многие не выдерживают и уходят. Текучка кадров - пока одна из нерешенных проблем. А во многом другом строительная индустрия в Казахстане набирает обороты. Серик АХМЕТОВ, Премьер-Министр РК: - Нынешние достижения отрасли – это общая заслуга строителей, проектировщиков, архитекторов, специалистов и ученых. Отмечу, что государство создает благоприятные условия для комплексного решения проблем развития жилищного строительства. Строителям предстоит направить усилия для повышения качества возводимых зданий и сооружений. Необходимо обеспечить выполнение многих важных проектов, в том числе в рамках индустриально-инновационного развития и социальной модернизации Казахстана. Казахстан можно по праву считать гигантский стройплощадкой. Только с начала года в стране возведено более 4000 новых объектов. Авторы: Шолпан Найманбаева, Берик Ахтан, 24 KZ. Источник: 24.kz