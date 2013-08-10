Фото 24.kz Фото 24.kz Из-за того, что зимой в ботаническом саду сорвало кровлю, десятки редких видов растений погибли, и ещё сотни увядают на глазах. Биологи говорят о необходимости срочного ремонта крыши, иначе с наступлением холодов экзотическая флора замёрзнет. В местном бюджете средств на реконструкцию не предусмотрено, поэтому садоводы решили обратиться за помощью ко всем неравнодушным. Садоводы в расстроенных чувствах. За столетнюю историю оранжереи такого здесь ещё не было. Экзотические растения увядают прямо на глазах. За последние три года кровлю ботанического сада срывало пять раз. И это дало свой результат. Тропические растения желтеют и сохнут, а 50 редких видов уже погибли. Любовь ЗАТОЛОКИНА, цветовод: - Пропадают папоротники, пропала почти вся гортензия. У нас огромная аллея была прекрасная, её практически нет, и мы не можем восстановить. У нас пропали персики, у нас пропала фатсия. Новый купол оранжереи возвели в 2010-м году. С тех пор каждую зиму ураган сносит кровлю. Так что буржуйки далеко не убирают - ждут наступления холодов. Не раз залатанная крыша требовала ремонта, но денег на эти цели в местном бюджете нет. Жанара ЖАНГАЗИНА, пресс-секретарь акима г. Петропавловск: - Для улучшения температурного режима отделом ЖКХ городского акимата была разработана ПСД, которая предполагает капитальный ремонт зимнего сада и оранжереи. На сегодняшний день весь вопрос заключается в финансировании данного проекта. Отделом ЖКХ направлены многочисленные письма в управление энергетики и ЖКХ с тем, чтобы данный проект был профинансирован либо из местного, либо из республиканского бюджета. Однако на сегодняшний день средств нет. Время не ждёт. До наступления холодов осталось всего пару месяцев. Поэтому уже сейчас с крышей нужно что-то делать. Не дождавшись помощи властей, биологи решили обратиться к неравнодушным людям. Равиль РЯЗАПОВ, главный агроном оранжереи: - Обращаемся к гражданам, соотечественникам, ко всем людям доброй воли, кому не безразлична судьба этого ботанического сада. Порядка 10 миллионов, по грубым подсчётам, на ремонт нужно. К празднику Ораза айт ровесница оранжереи, аравийская пальма, подарила свои первые плоды. Садоводы сочли это добрым знаком и надеются, что всё-таки смогут уберечь растения и не дадут экзотике замёрзнуть. Авторы: Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Дмитрий Рура, Петропавловск, 24KZ. Источник: 24.kz