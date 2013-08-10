Фото 24.kz Фото 24.kz Рафаэль Каро Кинтеро - основатель в прошлом известного «Картеля Гвадалахары». Бывший наркоделец вышел на свободу после 28 лет заключения. Вначале Кинтеро был приговорен на 40 лет тюрьмы. Но судебная инстанция освободила его от наказания за убийство агента американского управления по борьбе с наркотиками в 1985 году. В деле найдены формальные нарушения процедур. В прошлом веке «Картель Гвадалахары» сотрудничал с колумбийской мафией. Его целью была поставка героина и марихуаны в США. Но главный доход картелю приносила торговля кокаином. Источник: 24.kz