Фото 24.kz Фото 24.kz В Швейцарии известная телеведущая стала «жертвой расизма» Опра Уинфри стала «жертвой расизма» в Швейцарии. В своем интервью Ларри Кингу, знаменитая американская телеведущая, заявила, что продавец одного из элитных магазинов в Цюрихе отказалась показывать ей одну из сумочек, заявив, что эта модель «слишком дорогая для нее». Взамен консультант начала предлагать Уинфри более дешевые варианты. Расстроенная телеведущая спокойно вышла из магазина, убедившись, что с расизмом в мире не покончено. А многие эксперты уже отмечают, что инцидент с Опрой Уинфри выставляет Швейцарию в крайне нежелательном свете во всем мире. Однако владелец магазина, в котором все произошло, так не считает. Более того, он заявил, что «произошло недоразумение и наказывать свою сотрудницу, хотевшую лишь услужить, не собирается». Источник: 24.kz