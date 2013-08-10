Фото YK-news.kz Фото YK-news.kz Традиционно в последний месяц лета происходит самый яркий звездный дождь. Это метеорный поток Персеиды. В этом году лучше всего его наблюдать ночами с 11 по 13 августа. Специальные приборы для этого не требуются, поэтому зрелище может увидеть любой желающий, передает корреспондент YK-news.kz. Метеоры - это остатки кометы, которая давно распалась. Они распределились по всей орбите. Потоки повторяются строго через год потому, что орбиты Земли и потока имеют неизменную область пересечения друг с другом. Звездный дождь назван в честь созвездия Персея - визуально кажется, что метеоры вылетают из этого созвездия. - В принципе число метеоров в час не впечатляющее. Хорошо, если один наблюдатель может насчитать их десяток, - говорит руководитель лаборатории физики Луны и планет Астрофизического института имени Фесенкова, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Тейфель. - И потом, поток - понятие относительное. Человек ведь не может объять взором всё небо - только отдельный его участок. Но сами по себе эти метеоры интересны. Я еще с детских лет помню, что они оставляют за собой яркие ионизационные следы, которые видны несколько секунд после того, как промелькнет метеор. Активным поток будет с 11 по 13 августа. То есть в эти дни, а точнее, ночи лучше всего наблюдать дождь. - Конечно, лучше это делать за городом, вдали от городских огней, - советует профессор. Обычно число метеоров увеличивается к полуночи. Или во второй половине ночи, когда созвездие Персея поднимается высоко над горизонтом. - Сейчас почему-то больше внимания уделяется всякого рода астрономическим явлениям. И главное, что интересует: как это отразится на людях, - с улыбкой добавил Виктор Тейфель. - Метеорный поток никакого влияния на людей не оказывает. Елена Супрунова Источник: YK-news.kz