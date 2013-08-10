фото с сайта izvestiaur.ru фото с сайта izvestiaur.ru По итогам первого полугодия 2013 года количество активных субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 3%. Об этом сообщил первый заместитель министра регионального развития Казахстана Каирбек Ускенбаев, передает primeminister.kz. «За 6 месяцев 2013 года количество активных субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 3% и составило 784 тысяч единиц» , - сказал Ускенбаев на коллегии, посвященной итогам работы ведомства в I полугодии 2013 года. При этом численность занятых в секторе МСБ выросла на 4,9% и составила более 2 591 тысяч человек, а выпуск продукции увеличился на 0,9% и составил 4,2 млрд тенге. По информации первого вице-министра, в настоящее время на электронный формат переведена выдача всех лицензий, автоматизировано более 80 наиболее востребованных бизнесом разрешительных процедур. В текущем году будут автоматизированы еще 214 разрешений. today.kz