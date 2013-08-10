фото с сайта pl15.ru фото с сайта pl15.ru Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане в январе-июле 2013 года составило 101 738. Об этом Today.kz сообщили в Агентстве РК по статистике. В июле 2013 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 17 975 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 15,9%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-июль 2013 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 7,8%.