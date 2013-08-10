Фото autoclub-zaz.ru Фото autoclub-zaz.ru Государство будет платить половину кредита на казахстанские автомобили за покупателей. Об этом сообщил глава Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев. Согласно «Программе развития автомобильной промышленности 2020», представленной премьер-министру Серику Ахметову на заседании Союза машиностроителей, половина процентной нагрузки за автокредиты на отечественные авто будет выплачиваться за счет государственного фонда «Даму». К примеру, при покупке автомобиля за 20 тыс. долларов в кредит под 15% годовых, переплата составит 3,5-4 тыс. долларов в год. Благодаря новой программе, половина этой суммы будет субсидироваться, заявил Андрей Лаврентьев. Для этого клиенту нужно будет написать заявление в один из трех банков: «ЦеснаБанк», «Каспийский» и «Евразийский банк». По словам руководителя АКАБ, субсидирование будет работать от полугода до года. Кроме того, оно будет касаться только автомобилей не дороже 4 млн тенге. Напомним, в Казахстане продолжает расти автомобильное кредитование. Так, по данным AllurAuto, около 65,8% ZAZ Chance были проданы в кредит или в рассрочку. Источник: auto.mail.ru