Финансовая полиция пресекла попытку покупки топлива чиновниками Акмолинской области по цене, завышенной в несколько раз. ГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Сандыктауского района» объявило конкурс на приобретение топлива Аи-92 по цене 440 тыс. тенге за тонну. При этом реальная стоимость топлива, согласно приказу Агентства по регулированию естественных монополий, должна составлять 148 тыс. тенге за тонну, сообщает телеканал «24». Всего учреждение собиралось приобрести 3 800 тонн бензина на сумму 1 млрд 672 тенге. Таким образом, растрата бюджета могла составить до 1 млрд тенге, заявила Ольга Тиссен, старший инспектор отдела финансовой полиции Акмолинской области. Как писали Авто@Mail.Ru, Финпол, совместно с общественными организациями, объявил о начале сбора сведений о нецелевом использовании служебного транспорта. Финансовые полицейские попросили присоединиться к выявлению простых казахстанских граждан.