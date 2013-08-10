Финпол Казахстана и НДП «Нур Отан» объявили о начале сбора сведений о случаях личного использования служебных автомобилей. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Финпола Мурат Жуманбай. Увидев на дорогах в нерабочее время, или в праздничные дни служебные автомобили, каждый гражданин Казахстана, сможет отправить сведения об этом на электронные адреса указанных организаций, заявил представитель Финпола. Все данные, заявил Жуманбай, будут использованы во время разбирательств в отношении чиновников. Также акцию поддержали «Альянс студентов Казахстана», «Конгресс молодежи Казахстана» и «Общество содействия автомобилистам». Доказательства нецелевого использования служебного транспорта, снятые на мобильные телефоны и камеры, можно отправлять на электронный адрес НДП «Нур Отан» [email protected] или «Общества содействия автомобилистам» [email protected]. Источник: auto.mail.ru