фото с сайта yvision.kz фото с сайта yvision.kz В результате реорганизации Транспортно-логистической ассоциации «KAZLOGISTICS» был создан Союз транспортников Казахстана - единое общественное объединение, которое объединит все транспортные ассоциации и научно-исследовательские институты, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Союза. Такое решение было принято 30 июля 2013 года на общем собрании ОЮЛ «Транспортно-логистическая компания «KAZLOGISTICS». Председателем Союза был избран Аскар Мамин – глава АО «НК «Қазақстан темір жолы», а его заместителем - Юрий Лавриненко. Должность гендиректора Союза занял член президиума Ерхат Искалиев. Деятельность Союза будет направлена на защиту интересов транспортников, что будет способствовать развитию всех видов транспорта - воздушного, морского и речного, автомобильного и железнодорожного с учетом современных мировых тенденций. Собрание также приняло решение учредить на добровольной основе Корпоративный фонд «KAZLOGISTICS». Этот фонд поможет решить многие задачи по анализу, прогнозу, исследованиям, внедрению инноваций в области транспортно-логистического комплекса Казахстана. Кроме того, в ходе собрания было решено организовать 7 ноября 2013 года I съезд Союза транспортников Казахстана и II Международный транспортно-логистический бизнес-форум «Новый Шелковый путь».