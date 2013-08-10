Фото kursiv.kz Фото kursiv.kz «Представители БТА банка в четверг заявили, что беглый олигарх Мухтар Аблязов не только присвоил себе по меньшей мере $6 млрд, но и стал причиной сотен миллионов убытков для иностранных банков», - сообщает Yahoo Finance со ссылкой на организацию AFP (Association for Financial Professionals). Напомним, что на прошлой неделе Аблязов был арестован во Франции. «Представительница БТА банка, пожелавшая остаться неизвестной, установила, что британские банки HSBC, Standard Chartered, RBS и Barclays потеряли $500 млн», - сообщает Yahoo Finance со ссылкой на организацию AFP. «Восемь итальянских банков, включая Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena и Mediobanca также оказались на крючке, потеряв $250 млн», - цитирует источник Yahoo Finance. «Ущерб, нанесенный французским банкам BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole и BPCE составил примерно $50 млн», - добавила спикер. По словам Yahoo Finance, она также отметила, что пострадали швейцарский банк Credit Suisse, немецкий Commerzbank и американский Wells Fargo. Цифры названы не были. Из-за Аблязова «… не только наш банк находится на грани банкротства, но также страдают от многомиллионных убытков международные инвесторы», - цитирует представительницу БТА банка Yahoo Finance. «Она добавила, что вышеупомянутые банки содействуют БТА в возвращении активов банка», - сообщает AFP. Французский финансовый конгломерат Societe Generale от комментариев отказался. Французские банки для незамедлительных комментариев по делу Аблязова оказались недоступны. Автор: Наталья Шевелёва Источник: курсив.кз