фото с сайта metronews.ru фото с сайта metronews.ru В связи с вступлением в силу поправок в законодательство по вопросам транспорта, у казахстанских перевозчиков появилась возможность организовать продажу билетов на автобусы через агентские кассы по аналогии с железнодорожными и авиакассами, а также через терминалы и интернет-ресурсы, сообщает Today.kz со ссылкой на Минтранском РК. Внесенные в закон изменения наделяют физических и юридических лиц правом реализации билетов на автобусные маршруты и направлены на развитие электронной продажи билетов. Помимо этого, в новом законе закреплено обязательное использование современных телекоммуникационных систем для мониторинга (диспетчеризации) передвижения автобусов при осуществлении пассажирских автобусных перевозок. Мониторинг проводится в режиме онлайн через навигационные спутниковые системы и позволяет определять оптимальный интервал движения автобусов. Сегодня подобные системы мониторинга внедрены в Астане, Алматы и 9 областных центрах республики, а полученные с помощью систем данные учитываются при субсидировании городских маршрутов из бюджета. С целью развития рынка таксомоторных перевозок в закон внесены нормы о соответствии услуг такси национальным стандартам, закреплены механизмы развития инфраструктуры через наделение местных исполнительных органов компетенцией по обязательной организации и оборудованию стоянок такси возле аэропортов, вокзалов, торговых центров, театров, рынков и т.д. Для создания комплексной инфраструктуры для пассажирских перевозок в населенных пунктах, в которых отсутствуют автовокзалы и автостанции, предусмотрено строительство пунктов обслуживания пассажиров, обеспечивающих продажу билетов, площадки для безопасной остановки автобусов и сооружения для защиты пассажиров от непогоды. Также законом исключена норма, когда иностранный перевозчик, следуя из транзитного рейса в обратном направлении, может забирать грузы из Казахстана в другие государства. Подобная практика минимизировала участие отечественного перевозчика на рынке перевозок грузов из Казахстана, снижая его конкурентоспособность и долю казахстанского содержания в услугах по перевозке грузов.