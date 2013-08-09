Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Компания распространила официальное заявление на информацию в СМИ о «результатах автотехнической экспертизы сгоревшего бензовоза». В некоторых средствах массовой информации результаты технической экспертизы сгоревшего бензовоза были преподнесены не корректно. В них говорилось о том, что на бензовозе, принадлежавший компании «Гелиос», который сгорел в центре Алматы 27 июня, был неисправен «горный тормоз», а также отсутствовал один болт на колесе, что могло стать одной из причин аварии. В связи с этим компания заявила следующее: «Горный тормоз» - это обывательское выражение. Правильное название - вспомогательная тормозная система. Она предназначена для снижения скорости транспортного средства и напрямую не влияет на основную тормозную систему. Как мы писали ранее , устройство представляет собой заслонку, установленную на выхлопном коллекторе и путем закрытия, перекрывает выхлоп газа, тем самым уменьшая обороты двигателя. Применяется при длительном спуске и только в горной местности при скорости транспортного средства до 40 км/ч. И эта система не предназначена для использования в городских условиях. Крепежный болт отсутствовал не на колесе бензовоза, а на креплении рулевого механизма (один из четырех болтов). Все остальные крепежные болты (3 болта) были плотно закручены и зашплинтованы. Поэтому отсутствие одного болта никак не могло повлиять на рулевое управление транспортным средством. В пресс-релизе ТОО «Гелиос» говорится, что официального экспертного заключения в компанию не поступало, и никаких заявлений по поводу результатов автотехнической экспертизы компания ранее не высказывала. Источник: auto.lafa.kz