Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Одна из партий в Англии хочет достичь нулевого уровня выбросов на территории страны. Как сообщает The Telegraph, английская партия либеральных демократов предложила на рассмотрение закон, запрещающий эксплуатацию бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году. Эти машины будут заменены электрокарами и транспортными средствами, оснащенными гибридными установками. Исключение сделают только для грузовиков – им разрешат использовать дизельные и бензиновые моторы. Основная цель этой инициативы либерал-демократов состоит в достижении нулевого уровня выбросов на территории Великобритании. Пересаживать автолюбителей на машины с альтернативными типами моторов планируют с помощью высоких цен на топливо. Источник: auto.lafa.kz