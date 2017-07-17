Как рассказала сестра Эдуарда Оксана, до того, как он пропал, он сутки не был дома. - Мой брат был не особо общительным, мы даже не знакомы с его друзьями. Не учился и не работал. Жил с мамой. Иногда у него бывали приступы эпилепсии. В ночь на 13 июля он не ночевал дома, только под утро пришел домой. Потом примерно 9.30 начал куда-то собираться, сказал, что ему нужно вернуть найденный телефон. Ушел и не вернулся. Заявление в ДВД ЗКО уже написали. Приезжали сотрудники полиции, взяли его личные вещи, больше пока никаких новостей нет, - рассказала Оксана. Сестра Эдуарда пояснила, что в этот день, когда он ушел из дома, он был одет в белую футболку, синие джинсы, носки черного цвета и коричневые кроссовки. Родные Эдуарда КАРАГОДСКОГО просят всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, либо видел его, позвонить по следующему номеру: 8 (747) 540-14-02.