Асем Нуралиева Как рассказали жильцы дома, снег с крыши начал падать вечером 17 февраля. Лишь по счастливой случайности не пострадали дети, которые играли возле подъездов. – Примерно в 18.00 произошло первое падение. Снег со льдом упал на скамейки и они сломались. За полчаса до этого я разогнал маленьких детей. В противном случае они бы тоже пострадали. Ночью тоже был сильный грохот. Изначально при строительстве дома не были предусмотрены конструкции, которые бы задерживали снег. В прошлом году была такая же история. Мы говорили об этом председателю КСК. Никакого толка. Здесь много детей, на первом этаже есть садик. Детям играть негде. За всю зиму всего один раз вывозили снег. Техника приехала только что, - рассказал житель дома Абу Айдарханов. Выяснилось, что во время последнего схода снег обрушился прямо на машины жильцов дома. – Утром я вышла из дома и увидела свою разбитую машину. Везде был снег, разбросаны какие-то железки, в салоне полно снега. Машина стояла в парковочной зоне. Приехали представители КСК, просто посмотрели и сказали, что главное - сама жива-здорова, а машину починю. КСК за всю зиму вообще снег не чистил. А если бы я сидела в машине? Они обязаны были убирать снег. Мы в месяц за услуги КСК платим более шести тысяч тенге. За что? Помимо восстановления материального ущерба я еще буду подавать на моральный. С утра я такой стресс испытала, на работу не попала, - возмутилась владелица поврежденной машины Асем Нуралиева. По словам жителей дома, никаких предупреждающих знаков и лент вдоль подъездов не было. – Ночью во дворе ходили люди. Они успели вовремя забежать в подъезд. Вместе со снегом падал шифер и еще какие-то конструкции. КСК никаких мер не предпринял, чтобы не допустить сход снега. У нас много пожилых людей и маленьких детей. У меня ребенок-инвалид, вторую дочь по утрам отвожу в садик. Машину я ставлю так, как мне удобно, потому что приходится ребенка-инвалида поднимать и сажать в машину. Автомобиль стоял там, где положено - в парковочной зоне. Далеко нести ребенка я не могу. Сегодня, естественно, мы никуда не смогли выехать. Ночью мы вызывали полицию, чтобы они зафиксировали все это, - рассказала другая жительница дома Екатерина Таженова. Между тем, в КСК "Жалгас", к которому относится этот дом, заявили, что обвал снега произошел из-за того, что обвалилась защитная конструкция. – Вы все прекрасно знаете, что снега в этом году выпало намного больше, чем в предыдущие годы. Несмотря на то, что снег со двора и с крыши вывозился вовремя, конструкция все же не выдержала. Это невозможно было предугадать. В данный момент владельцы машин пишут заявления, после чего мы будем на месте разбираться. Будем смотреть крыши, вывозить упавший снег, - отметил предстедатель КСК "Жалгас" Арман Койбагаров. Нужно отметить, что в соцсетях и мессенджерах распространяется видео падения снега с крыши по ул. С. Тюленина, 4. На видео с камеры наблюдения видно, как двое людей едва успели отбежать в сторону.