Об этом на брифинге в РСК рассказал руководитель КГУ «Смарт-Атырау» Адильбек Танкиев. Спикер отметил, что целью проведения розыгрыша является популяризация общественного транспорта среди населения, а также увеличение продаж карточек для оплаты проезда. - Среди всех атыраусцев, которые пользуются специальными транспортными картами для оплаты проезда, будут разыграны путевки за границу, это будет Дубай или Турция, 20 видов бытовой техники, а также право на бесплатный проезд. Победителей определят по номерам smart-карточек, - рассказал руководитель КГУ «Смарт-Атырау» Адильбек Танкиев. Отметим, что карточки проезда в общественном транспорте горожане могут приобрести у кондукторов, а также в торгово-развлекательных комплексах и ЦОНах. На данный момент насчитывается 15 точек продаж, до конца месяца это цифра увеличится до 50. Напомним, что система электронного билетирования была введена на общественном транспорте Атырау в октябре прошлого года за счет средств инвесторов. В настоящее время помимо мобильных платежных устройств в автобусах устанавливаются стационарные валидаторы, благодаря которым пассажиры смогут обилечивать себя самостоятельно с помощью smart-карт.