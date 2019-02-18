Старая лампа Атласная лента Тесьма Моток джутового шнура Ножницы Клей ПВААтласную ленту разрезаем на равные полоски. Со старой лампы снимаем абажур и оклеиваем его внахлест атласными полосками. Внизу и вверху по кругу приклеиваем узкую тесьму, чтобы зафиксировать края лент и не дать им распускаться. Основу лампы протираем любым обезжиривающим раствором и смазываем клеем. Наматываем на клей шнур, укладывая, нити ровно и плотно друг к другу. Начало нити закрепляем на дне лампы. Доведя обмотку до верха, край смажьте клеем и закрепите. Когда основа высохнет, одеваем абажур. Новая лампа готова. При желании можно украсить цветами из атласной ленты. Цвет выбирайте по желанию, под интерьер.