По информации полицейских, 17 февраля примерно в 03.40 на пересечении улиц Луговая и Тлендиева 30-летний водитель автомашины «Фольксваген Туарег» не справился с управлением и врезался в ограждение центрального входа Парка Победы. - При проверке выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент устанавливается нанесенный материальный ущерб. В отношении водителя предусматривается административное наказание по статье 608 КоАП РК, - уточнили в пресс-службе департамента полиции. Напомним, что в минувшее воскресенье внедорожник врезался в ограждение парка Победы. В акимате города Атырау сообщили, что поврежденный участок будет восстанавливаться за счет нарушителя.