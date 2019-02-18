Иллюстративное фото с сайта ok.ru По данным департамента полиции ЗКО, на территории области зарегистрировано 33 транспортных средства марки Porche различных моделей, один Mercedes-Benz Maybach, три Bentley, один Lamborghini и 225 единиц автомобилей марки Chrysler разных моделей. Следует отметить, что за 2019 год зарегистрирована 271 единица транспортных средств, а в 2018 году - 4841 единица. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.